Trofeo Regioni, tutto pronto Le squadre sono state definite

Si sono definite le squadre che prenderanno parte al Trofeo delle Regioni, manifestazione di pallavolo giovanile che prende il via oggi a Campobasso. La formazione under 15 femminile coordinata dal dirigente Giorgio Anastasi era terminata al diciannovesimo posto finale, una delle peggiori classificazioni di sempre. La compagine affidata all’allenatore Massimo Pugnitopo, coadiuvato da Martina Renghi e Guido Marangi, nel complesso deve fare meglio di due affermazioni e cinque sconfitte. La rosa a disposizione è la seguente: Matilde Agrifoglio (Pallavolo Trestina), Viola Bugiardini (Pallavolo Perugia), Eleonora Ciabilli (Wealth Planet Perugia), Angelica Falchetti (Nuova Pallavolo Spoleto), Sofia Ferretti (School Volley Perugia), Giorgia Fioriti (Pallavolo Gubbio), Ilaria Ghighi (Pallavolo Trestina), Melissa Lakaj (Pallavolo Az Zambelli Orvieto), Celeste Malcangi (Tifernum Pallavolo Città di Castello), Giorgia Mariani (Nuova Pallavolo Spoleto), Maria Vittoria Minni (Nuova Pallavolo Spoleto), Elena Nuti (Pallavolo Media Umbria Marsciano), Martina Sgrigna (Nuova Pallavolo Spoleto), Irene Tabacchioni (School Volley Perugia). Dello staff tecnico fa parte anche la fisioterapista Stefano Giorgi. Il collettivo under 16 maschile coordinato dal dirigente Filiberto Filidei che aveva concluso la passata manifestazione nella decima piazza. Il team diretto dal tecnico Andrea Piacentini, che si avvale del supporto del vice Marco Ferraro e dell’assistente Francesca Fondacci, non può non fare meglio di una vinta e sette perse. L’organico a disposizione è questo: Gabriele Arcadi (Polisportiva Clt Terni), Simone Bellucci (Orvieto Volley Academy), Enzo Briziarelli (Volley Giovanile Assisi), Michael Buttarini (Nuova Pallavolo Spoleto), Mattia Cassieri (Volley Giovanile Assisi), Riccardo Fiori (Sir Safety Perugia), Lorenzo Fongo (School Volley Perugia), Davide Giambagli (Volley Giovanile Assisi), Andrea Giambi (Pallavolo San Giustino), Filippo Giovagnoli (School Volley Perugia), Edoardo Morettini (School Volley Perugia), Tommaso Salucci (Sir Safety Perugia), Vitale Tesone (Volley Giovanile Assisi), Gabriele Tittarelli (Volley Giovanile Assisi).

