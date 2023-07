Trofeo delle Regioni, Umbria in linea con la stagione, ma manca il salto di qualità

È andato definitivamente in archivio il Trofeo delle Regioni disputato in Molise e con lui la stagione agonistica. Il rendiconto finale della Fipav Umbria è linea con l’andamento registrato dalle squadre militanti nelle categorie maggiori in questa stagione. I risultati rispecchiano una situazione di stallo della disciplina che sembra vivacchiare e non riesce a fare il salto di qualità. Le pochissime società sportive che lavorano seriamente sui settori giovanili hanno fornito il materiale su cui impostare le rappresentative ma nel confronto con le altre selezioni italiane si fatica ad emergere e si paga dazio.

Malgrado tutto si è detto contento il presidente del comitato regionale umbro Giuseppe Lomurno (nella foto): "Volevo ringraziare prima di tutto le atlete e gli atleti che hanno partecipato alla kermesse sportiva di Campobasso per i risultati tecnici raggiunti in questa edizione. Il settore femminile ha confermato le proprie posizioni in linea con le annate passate, il settore maschile ha invece raggiunto un risultato ancora più soddisfacente delle passate edizioni.

Questo, prosegue, grazie all’importante lavoro dei due allenatori Andrea Piacentini (uomini) e Massimo Pugnitopo (donne), e dei loro fidati collaboratori sempre presenti. Tutto questo è stato possibile ovviamente grazie alla costante collaborazione e presenza dei consiglieri regionali che hanno supportato ogni iniziativa volta ad aumentare il tasso tecnico del gruppo e a creare quel gruppo di atleti e di persone che in queste manifestazioni sono risorsa importantissima. Su questo ultimo punto mi vorrei soffermare, perché al di là del risultato tecnico-sportivo finale quello che mi ha reso molto felice è stato lo spirito di squadra e le relazioni che siamo riusciti ad instaurare con tutti".

Alberto Aglietti