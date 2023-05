Trionfo Goldenas nel Derby Italiano di Galoppo

Tutto quello che tocca diventa oro, anzi...Gold. Perchè l’imprenditore ternano Fabrizio Cameli, titolare della "Talenti", azienda leader nell’outdoor, ha portato a casa il Derby di galoppo che si è disputato domenica a Capannelle con il purosangue irlandese Goldenas. Il Derby, il sogno di tutti i proprietari. "Ho realizzato che era tutto vero solo lunedì mattina - racconta l’imprenditore – quando ho visto la coppa del vincitore. E’ stata una gioia immensa. La più grande dopo la nascita dei miei figli. Dopo il traguardo ho cominciato a piangere dalla felicità e non so quanto sono andato avanti".

Tra l’altro Cameli ha aperto scuderia da pochi anni ed ha subito raggiunto l’obiettivo di tutti i proprietari, conquistare il Nastro azzurro. "Ho sempre amato i cavalli. Sono nato e cresciuto in campagna - ci dice l’imprenditore – e ho montato fin da bambino. Poi crescendo mi sono trasferito in città e questa passione l’ho un po’ messa da parte. Ma non l’ho mai dimenticata. Così quattro anni fa quando abbiamo comprato il complesso dell’ex pastificio Federici ad Amelia (che si estende su un’area di 22mila metri quadrati) ho destinato una parte all’allevamento del purosangue e altri li ho poi acquistati. Oggi ne ho una dozzina". Tra questi appunto Goldenas, pagato solo 23mila euro. Spiccioli per gli sceicchi arabi che monopolizzano il mercato del purosangue. La scelta del cavallo non è stata casuale, ma fortemente voluta da Cameli: "Avevo già la sorella, Prichi, che aveva vinto il Criterium Femminile a due anni. Poi ha subito un grave infortunio a un ginocchio. L’abbiamo fatto operare a uno specialista e pian piano sta tornando in forma. Quindi l’anno dopo non ho avuto dubbi nel volere anche il fratello, Goldenas, figlio di Golden Horn che ha vinto il Derby, per eccellenza, quello di Epsom. Quando domenica a 500 metri dal palo ho visto lo stacco di Goldenas ho avuto un sussulto. Sapevo che lui ha un cambio di marcia incredibile. E sulla pista imbevuta d’acqua per la pioggia, lui è straordinario, sembra volare, il terreno lo sfiora, mentre gli altri ci affondano".

I cavalli sono in allenamento a Pisa da Endo Botti e Cristiana Brivio. Il fantino è Dario Di Tocco, uno dei fantini emergenti. Anche in questo Cameli ci ha visto lungo, perché un anno fa lo ha messo sotto contratto per la sua scuderia. E adesso? "Non voglio smettere di sognare - dice Cameli – stiamo ragionando su una trasferta in Francia. Il sogno dei sogni è l’Arc de Triomphe". Attenzione, il padre Golden Horn, oltre al Derby ha vinto anche l’Arc.

Gabriele Galligani