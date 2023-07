Trevi Volley, Aurora Di Arcangelo torna in B1, primo tassello della rifondazione

TREVI – Qualche voce era circolata nelle settimane scorse ma l’ufficialità è arrivata solo nelle ultime ore da parte della Trevi Volley. La società sportiva ha comunicato che la squadra di serie B1 femminile ha trovato l’accordo con la palleggiatrice di origine folignate Aurora Di Arcangelo. Si tratta del primo innesto per la prossima stagione sportiva, l’atleta classe 2001 di 176 cm. torna ad indossare la casacca trevana in seguito a due anni fuori dai confini regionali. Esperienze queste che l’hanno vista crescere e maturare sia sotto l’aspetto tecnico, sia come tempra morale. Cresciuta pallavolisticamente a Foligno, a quindici anni titolare in serie C, è approdata poi a Trevi in B1, dove è rimasta per tre stagioni, infine le esperienze di Altino (A2) e Cesena (B1). Un gradito ritorno per la dirigenza biancoazzurra, un primo tassello per quella che si preannuncia come una rifondazione.