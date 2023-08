TRESTINA, Vivi Altotevere Sansepolcro vince ai rigori

TRESTINA

0

SANSEPOLCRO

0

(2-4 d.c.r.)

TRESTINA: Tozaj, Montani, Dottori, Soldani (36’ s.t. Menghi), Cenerini, Contucci, Belli, Gramaccia, Tascini (42’ s.t. Morlandi), Di Nolfo, Marietti (1’ s.t. Farneti). All. Ciampelli VIVI

ALTOTEVERE SANSEPOLCRO : Patata, Mariucci (49’ s.t. Pedrelli), Bologna (18’ s.t. Della Spoletina), Gorini Giacomo, Borgo, Gorini Giulio (36’ s.t. Del Siena), Pauselli, Locchi (18’ s.t. D’Angelo), Longo, Ferri Marini, Buzzi (11’ s.t. Mariotti). All. Bricca

Arbitro: Ammannati di Firenze Rigori: Ferri Marini (traversa), Di Nolfo (fuori), Pedrelli (gol), Belli (gol), Longo (gol), Dottori (gol), Mariotti (gol), Farneti (parato), Gorini Giacomo (gol)

TRESTINA – Dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0, ai rigori il Vivi Altotevere supera per 4-2 il Trestina nel turno preliminare di coppa. Dopo 12’ gli ospiti hanno un’occasione: Longo intercetta un retropassaggio di Montani e si presenta solo davanti a Tozaj, che salva. La ripresa si apre con una chance per Farneti con salvataggio in corner di Giacomo Gorini, quindi al 13’ Tozaj è miracoloso. Tentativo di Mariotti al 44’ e si va ai rigori, che vedono imporsi i toscani.

Paolo Cocchieri