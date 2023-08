Trestina, Una Passeggiata al Colle di Canoscio per Fare Squadra I giocatori e lo staff tecnico del Trestina si sono recati ieri sul colle di Canoscio per una passeggiata e una merenda al sacco, come da tradizione prima della prima gara ufficiale di Coppa. Un momento di grande piacere per tutto il gruppo, per stare insieme e fare "squadra" anche fuori dal campo.