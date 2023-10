Trestina stecca la prima. Equilibrio, ma tanti errori

AUTOSTOP TRESTINA

1

IUS AREZZO

3

(24-26, 25-18, 22-25, 23-25)

TRESTINA: Malesardi 21, Esposito 18, Zani 12, Mancini 11, Valentini 7, Saia 3, Cesari (L1). N.E. – Gnassi, Fanciullini, Massai, Cincinelli, Ciabatti, Gambino, Di Francesco (L2). All. Francesco Brighigna e Claudio Nardi.

AREZZO: Fattorini 18, Tararico 10, Mancini 8, Tani 6, Sussi 4, Avellini, Borgoni (L1), Caneschi 10, Masotti, Ricciarini. N.E. – Fini, Rufini, Masini (L2). All. Marco Gobbini ed Alessandro Magnaterra.

Arbitri: Alecksia Valenti e Rosalba Santoniccolo

TRESTINA - L’appuntamento dell’esordio viene fallito nel campionato nazionale e la serie B2 femminile comincia in maniera negativamente per la nuova Autostop Trestina. Nella prima giornata alla residenza del palazzetto di via Unione Sovietica, la formazione altotiberina ha disputato una partita intensa, il duello è risultato molto combattuto ma alla fine si è dovuta arrendere ad una indomita Ius Arezzo. Tutti i set sono stati molto equilibrati, con le bianconere che hanno tenuto un rendimento leggermente superiore alle rivali in quasi tutti i fondamentali, ma che al momento della verità hanno sbagliato un po’ troppo, compromettendo il buon lavoro svolto in precedenza. Peccato per il finale della frazione d’apertura che avrebbe potuto indirizzare la partita su binari diversi. Nessun punto per le umbre che vogliono essere protagoniste in questa categoria nazionale ma che dovranno ancora lavorare molto per poter oliare i meccanismi di squadra.

A.A.