TRESTINA - Simone Marmorini non è più l’allenatore del Trestina. La società ha deciso per l’esonero del tecnico pur ringraziandolo "per l’impegno, la dedizione e la professionalità profusa in questi mesi". Decisiva la sconfitta contro la Sangiovannese di domenica, la nona nelle ultime 15 partite, con i bianconeri a secco di vittorie dal 23 ottobre. Sei punti nelle ultime 15 gare con la squadra scivolata all’ultimo posto del girone E di serie D in coabitazione con il Montespaccato con 21 punti totalizzati in 23 giornate. Infortuni, squalifiche e una serie di situazioni negative hanno portato il Trestina in questa situazione impensabile a fine ottobre. La squadra è stata momentaneamente affidata al tecnico della Juniores Daniele Riccò che oggi guiderà gli allenamenti alla ripresa. La società è al lavoro per individuare il profilo giusto per sostituire Marmorini e il nome in cima alla lista è quello dell’ex bomber del Castel Rigone Atos Rigucci, nell’ultima stagione e mezzo sulla panchina dello Scandicci.