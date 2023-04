"Trestina, sfruttiamo il fattore campo"

Ci sono giornate in cui tutto gira per il verso storto ma, fortunatamente, ce ne sono altre in cui tutte le cose vanno come avresti voluto e tutti i puzzle si incastrano perfettamente nel mosaico dei tuoi desideri.

Sabato scorso nell’anticipo di campionato (primo aprile, ma non si tratta di un pesce ideato da qualche buontempone) per il Trestina si è materializzata la seconda ipotesi ed allora Leonardo Bambini è comprensibilmente con il morale alle stelle. Già, perché non c’è stato solo il colpaccio esterno dei bianconeri contro il Mobilieri Ponsacco, ma sono arrivate pure le sconfitte di Terranuova Traiana, Montespaccato e Grosseto e nessun successo delle squadre in lotta per la salvezza.

"In effetti - commenta il presidente - non avrei potuto chiedere di meglio. Venerdì avevo parlato alla squadra, rimarcando che in questi 40 giorni tutti avrebbero dovuto dare il massimo. La gara si è subito messa bene: gol da attaccante di razza di Ferri Marini, che poco dopo su rigore ha raddoppiato. Poi è arrivata la rete dei toscani viziata da un fuorigioco e lì ho temuto che si ripetesse un copione da visto, ma una prodezza di Di Nolfo ha evitato problemi, prima del poker di Brevi. Tra l’altro, abbiamo così coinvolto un’altra formazione nella lotta per non retrocedere".

Lo sguardo si proietta già al derby contro il Città di Castello in programam giovedì: "Sarà la prima - conclude Bambini - delle 5 finali che ci attendono di qui al termine della regular season. Tre di queste partite, tutte contro dirette concorrenti, le giocheremo al "Casini": nel nostro stadio, in anni passati fortino inespugnabile ed in cui in questa stagione abbiamo lasciato troppi punti alle squadre avversarie, ci giocheremo buona parte delle nostre chances di guadagnarci la permanenza in serie D".

Paolo Cocchieri