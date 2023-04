Trestina, servono punti salvezza Match nella tana del Livorno

TRESTINA - In trasferta contro le due formazioni più blasonate del torneo, in casa contro due dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere. Il cammino verso la salvezza è senza dubbio irto di difficoltà per il Trestina, chiamato ad ottenere il massimo nelle restanti quattro gare della regular season per guadagnarsi la permanenza in serie D. Reduce da un pareggio al "Casini" contro il Città di Castello del turno prepasquale, la squadra bianconera sarà oggi impegnata allo stadio "Armando Picchi" di Livorno. Se in casa toscana l’attenzione è concentrata sul futuro (pochi giorni fa è stata ufficializzata la cessione del club dal presidente uscente Paolo Toccafondi al finanziere brasiliano Joel Esciua), ben diversa è la situazione per quanto concerne gli altotiberini, per i quali ogni match da ora in avanti assume un’importanza decisiva sull’esito di questa travagliatissima stagione. Problemi di formazione per il tecnico Francesco Farsi, che non potrà contare sull’infortunato Gramaccia. Possibile il debutto tra i pali di Casillo (Montanari, reduce da un attacco febbrile, è tornato ad allenarsi venerdì), mentre è un dubbio la presenza di Ferri Marini, al quale è stato applicato un tutore alla mano a seguito dell’infortunio accusato nell’ultimo match. Questo il possibile schieramento: Casillo, Della Spoletina, Bologna, Ceccuzzi, Cenerini, Grea, Brevi, Barbarossa, Ferri Marini, Di Nolfo, Lorenzini. All. Farsi. Arbitro: Bonci di Pesaro.

Paolo Cocchieri