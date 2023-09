Trestina, seconda sconfitta di fila. Il ko a Forte dei Marmi è di misura

REAL FORTE QUERCETA

1

S. TRESTINA

0

REAL FORTE QUERCETA: Gatti, Maccabruni, Vietina, Lazzoni, Tognarelli, Michelucci (47’ st Advillari), Podestà (16’ st Vanni), Pecchia (34’ st Bertipagani), Pegollo (40’ st Betti), Purro (20’ st Meucci), Gabrielli. A disp.: Luci, Ndiaye, Morana, Scarpa.All.: Sena S.

TRESTINA: Vullnet, Omohonria (43’ st Soldani), Bucci (32’ st Irione), Farneti, Contucci, Sensi (37’ st Morlandi), Belli, Gramaccia, Tascini, Di Nolfo, Marietti. A disp.: Migliorati, Mottola, Montani, Bartolucci, Granturchelli, Giuliani. All.: Ciampelli

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure (Manzini di Voghera-Pasquini di Genova)

Marcatore: 27’ st Pegollo

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti Pecchia, Maccabruni, Michelucci, Vietina, Vanni (R), Belli (S).

FORTE DEI MARMI - Amaro in bocca per il Trestina che incassa il secondo ko di fila uscendo sconfitta di misura dalla trasferta di Forte dei Marmi.

E dire che il Trestina avrebbe subito la chance per portarsi in vantaggio ma c’è la traversa a negare la gioia del gol a Di Nolfo su punizione. Piano piano il Real Forte Querceta prende coraggio ed esce dal guscio chiamando in causa due volte Tozaj prima con Pegolo poi con Pecchia.

Ancora Trestina pericoloso con il solito Di Nolfo ma Gatti è attento. Si va all’intervallo sullo 0-0 e nella ripresa il Real Forte Querceta inizia subito con il piede giusto e Pecchia impegna Tozaj.

La palla per passare in vantaggio però capita sui piedi di Belli che al 24’ coglie incredibilmente la traversa dopo la pennellata con il contagiri di Omohonria, per la prima volta titolare, dalla destra. Sul ribaltamento di fronte il Real Forte Querceta sfiora prima il gol poi Pecchia poi trova la rete decisiva con Pegollo, bravo a risolvere in mischia da due passi.

Nel finale il Trestina si riversa in avanti ma il Real Forte Querceta non concede spazi e i toscani festeggiano il primo successo stagionale.

Al Trestina adesso non resta che pensare alla sfida di sabato prossimo contro

il Ghiviborgo.