Trestina, sconfitta con rammarico

ARIETE PRATO

3

AUTOSTOP TRESTINA

1

(23-25, 25-20, 25-21, 25-23)

PRATO: Saletti 17, Fanelli 13, Piccini 12, Nesi 5, Mennini 4, Lichota 1, Conticini (L1), Cecchi 8, Torri 3, Ricci. N.E. – Talmaciu, Mazzoni (L2). All. M. Nuti.

TRESTINA: Malesardi 25, Zani 13, Mancini 11, Valentini 7, Esposito 6, Saia, Cesari (L1), Baruffi, Ciabatti, Gnassi, Di Francesco (L2). N.E. – Gambino. All. F. Brighigna.

Arbitri: Chiara Crovetti e Sebastianel Simone Calandra.

PRATO - Sconfitta con rammarico per la Autostop Trestina in serie B2 femminile. Le altotiberine sono partite bene, ma poi è uscita fuori la qualità della Ariete Prato. Il dispiacere più grande è per il quarto set dove le umbre sono state a un passo dal rimandare la sentenza al tie-break, ma non ci sono riuscite. Resta difficile la situazione di classifica ma il morale delle bianconere trestinesi cresce perché i miglioramenti si vedono, soprattutto a livello mentale.