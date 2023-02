Trestina-Orvietana Derby da non perdere

TRESTINA - Se parlare di ultima spiaggia è eccessivo, definirla gara di importanza vitale in chiave salvezza è inevitabile. Il Trestina ospita l’Orvietana in una sfida che mette in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre, ma che per i bianconeri (2 punti in meno rispetto ai corregionali) diviene uno snodo cruciale. All’indomani della sconfitta a San Giovanni Valdarno, il club del presidente Leonardo Bambini ha esonerato l’allenatore Simone Marmorini, per poi affidare la guida tecnica a Francesco Farsi: a lui (nuovo vice Alessandro Anelli, conferme per gli altri componenti dello staff) il compito di cogliere un traguardo salvezza che domenica dopo domenica è diventato più complicato da centrare. "Quasi sempre in queste situazioni a rimetterci è l’allenatore - afferma Sante Podrini - ma il primo responsabile sono io che probabilmente ha sbagliato alcune scelte. I giocatori sanno che da qui in avanti dovranno cambiare rotta e dimostrarmi il contrario". Un mea culpa che fa onore al Ds. Squalificati Grea e Di Nolfo,

Qui Orvietana. I giocatori di Fiorucci stanno vivendo un buon momento e paiono intenzionati a prolungarlo. Un paio di situazioni impreviste tengono sulle spine il tecnico ospite. Proietto sta combattendo una borsite al tallone, difficile da sconfiggere in tempi brevi. Endurance (resistenza) Omohonria sta facendo altrettanto contro un attacco influenzale dell’ultima ora. Sono, entrambi, pedine importanti, tra quelli che stavano meglio, per i mezzi tecnico-costruttivi che li caratterizzano. La decisione finale è, in ogni modo, rinviata a domani mattina. Le alternative non mancano, ma, l’indisponibilità di Proietto, che è under, comporterebbe un rimescolamento delle carte. Per una maglia si prenotano Carletti, Biancalana e Patrizi. Da verificare anche la condizione di Tomassini. A dirigere la partita sarà Deborah Bianchi di Prato, direttore di gara di spessore con qualifica di “internazionale”.

TRESTINA: Montanari, Convito, Bologna, Sensi, Della Spoletina, Ceccuzzi, Belli, Gramaccia, Ferri Marini, Barbarossa, Brevi. All. Farsi.

ORVIETANA: Marricchi, Frabotta, Patrizi, Borgo, Bassini, Ricci, Carletti, Rosini, Mignani, Tomassini, Caravaggi. All. Fiorucci

Arbitro Deborah Bianchi (Prato)Paolo Cocchieri

Roberto Pace