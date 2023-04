Trestina-Montespaccato da brividi

TRESTINA - In una corsa salvezza che annovera tanti…iscritti, avere la certezza di lasciarsi alle spalle qualcuno è già un obiettivo parziale importante prima di proiettarsi verso il rush finale. Nell’odierna sfida dello stadio "Casini" tra il Trestina (terzultimo in condominio con il Città di Castello) ed il Montespaccato (fanalino di coda staccato di 4 lunghezze dai tifernati), per i bianconeri c’è un dato incontrovertibile: vincendo oggi, con sole 2 gare che resterebbero poi da disputare, non potrebbero più essere più raggiunti dai laziali al termine della regular season. Ci sarebbe indubbiamente ancora da lottare per assicurarsi la permanenza in serie D, ma la salita diventerebbe molto meno ripida. Rosa al completo per gli altotiberini (circostanza da sottolineare, visto che si è verificata poche volte in stagione): Gramaccia non è al meglio ma dovrebbe farcela, mentre tra i pali è ipotizzabile possa tornare Montanari, peraltro ben sostituito 7 giorni fa dall’esordiente Casillo. Probabile formazione (3-5-2): Montanari; Della Spoletina, Grea, Cenerini; Belli, Brevi, Ceccuzzi, Gramaccia, Bologna; Ferri Marini, Di Nolfo. All. Farsi.

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto.

Paolo Cocchieri