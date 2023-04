Trestina, mancano i gol con il Città di Castello

TRESTINA

0

CITTÀ DI CASTELLO

0

TRESTINA: Montanari 6,5, Sensi 6 (42’ st Della Spoletina sv), Lorenzini 6, Ceccuzzi 5,5, Cenerini 6, Grea 6, Di Cato 5,5 (12’ st Convito 6), Gramaccia 6 (12’ st Belli 6), Ferri Marini 5,5, Di Nolfo 6 (35’ st Barbarossa 6), Brevi 5,5. All. Farsi 5,5

CITTÀ DI CASTELLO: Nannelli 6, Mariucci 6, Tersini 6,5, Grassi 6, Gorini 6, Mosti 6,5, Trovato 5,5 (19’ st Massai 5,5), Buono 5,5, Doratiotto 5,5 (25’ st Troqe 5,5), Sylla 6, Mezzasoma 6 (42’ st Pupo Posada sv). All. Alessandria 5,5

Arbitro: Tagliente di Brindisi 7

TRESTINA - Un punto per uno… non fa bene a nessuno. Termina a reti bianche il derby del "Casini" tra Trestina e Città di Castello: un risultato (quasi inevitabile al termine di una partita poverissima di gioco ed emozioni) che serve poco ad entrambe le squadre, anche se la formazione di mister Alessandria perlomeno interrompe l’emorragia di 7 sconfitte consecutive. I bianconeri ripropongono lo stesso undici di partenza della vittoriosa trasferta a Ponsacco, i biancorossi debbono rinunciare allo squalificato Calderini ed all’infortunato Brunetti, ma dopo una lunga assenza ripropongono Nannelli tra i pali. Assetto speculare per le due squadre, con entrambi i tecnici che optano per il 3-5-2. La partita, che si gioca al cospetto di una splendida cornice di pubblico, ha offerto pochissimi spunti degni di nota, con le squadre che si sono spesso affidate a lunghi lanci a scavalcare il centrocampo che hanno permesso alle rispettive difese di cavarsela senza particolari difficoltà. Dopo un inizio decisamente noioso al 20’, su fallo laterale, Brevi prolunga di testa per Ferri Marini, sul cui rasoterra Nannelli è reattivo. La replica del Città di Castello arriva 8’ dopo: tiro di Sylla contrato da un difensore, il pallone perviene a Tersini che calcia dal limite, ma Montanari non si fa sorprendere. Per gli ospiti ci provano poi dalla distanza prima Gorini su punizione (29’) e poi Trovato (33’), ma la mira è sbagliata. Nel finale della frazione il Trestina va alla conclusione con Brevi da fuori area (36’) e con Lorenzini, il cui tiro su assist di Ferri Marini (42’) è deviato in corner da Mosti. Avvio di ripresa senza sussulti, doppia sostituzione nelle file del Trestina al 12’, quindi al 18’ Mosti recupera palla, detta il passaggio ad un compagno e va al tiro da posizione defilata, chiamando Montanari alla deviazione in angolo. I padroni di casa si fanno vedere in avanti solo al 27’ (cross di Brevi, Sensi di testa e pallone sopra la traversa), poi al 33’ Brevi si libera bene ma la mira è sbagliata. La vera chance capita al Città di Castello al 48’: il tiro di Gorini diventa un assist per Troqe, che conclude da posizione favorevole ma Montanari respinge. Al 49’ punizione dal limite per il Trestina, ma Ferri Marini calcia alto. Subito dopo l’ottimo arbitro Tagliente decreta la fine del match: per Trestina e Città di Castello la strada che conduce alla salvezza continua ad essere tutta in salita.

Paolo Cocchieri