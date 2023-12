Trestina in Valdarno per “mettere la quinta“ Il Trestina cerca il quinto successo consecutivo in trasferta contro la Sangiovannese, al quartultimo posto del girone E di serie D. Nessuna novità in casa bianconera, mentre la Sangio potrebbe cambiare formazione. Partita alle 14.30, arbitra Dallagà di Rovigo.