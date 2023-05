Trestina in cerca di punti contro l’Ostiamare

Il pericolo di precipitare subito è stato scongiurato, la possibilità di potersi ancora guadagnare la permanenza in serie D è diventata certezza, ora diviene importantissimo poterlo fare partendo da una posizione di vantaggio. Con la certezza di aver evitato gli ultimi due posti in classifica che significano retrocessione diretta, il Trestina nell’ultima giornata della regular season affronta al Casini l’Ostiamare per centrare un risultato positivo e posizionarsi meglio nella griglia play-out, così da potersi poi giocare tra le mura amiche il match decisivo e avendo a disposizione due risultati su tre per assicurarsi la salvezza. Il tecnico Farsi non potrà contare sull’autore del gol del vantaggio contro l’Arezzo (Di Cato, out per un infortunio muscolare), ma spera di recuperare Gramaccia (anch’egli a segno in terra toscana, il capitano ha rimediato una ferita al mento): Brevi non è al top, ma dovrebbe farcela. Probabile formazione: Montanari, Della Spoletina, Lorenzini, Ceccuzzi, Cenerini, Grea, Convito, Gramaccia, Ferri Marini, Belli, Brevi. All. Farsi. Arbitro: Migliorini di Verona.

Paolo Cocchieri