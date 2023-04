Trestina, giorno del giudizio Serve vincere a Ponsacco

TRESTINA – Una sorta di… giorno del giudizio e certo non per la circostanza che la partita si giocherà al cospetto di un direttore di gara che per l’appunto si chiama Giudice (Matteo il nome di battesimo, Frosinone la sezione di appartenenza). L’odierno match che vedrà il Trestina impegnato in trasferta contro il Mobilieri Ponsacco (formazione che occupa il 10° posto della graduatoria, ma solo 3 lunghezze sopra la zona play-out) rappresenti uno snodo di fondamentale importanza per il prosieguo della stagione del club bianconero. Si gioca di sabato (ben 6 le partite della 29^ giornata del girone E anticipate ad oggi) in virtù di un accordo tra le due società, correlato al fatto che poi si tornerà di nuovo in campo giovedì prossimo, quando gli altotiberini saranno impegnati nel derby contro il Città di Castello. Il Trestina è attualmente ultimo in classifica in condominio con Terranuova Traiana e Montespaccato e viene da 3 sconfitte consecutive: ottenere punti in terra toscana è priorità assoluta. Dopo l’amichevole di 7 giorni fa con la C4 e due giorni di riposo, da martedì scorso (si andrà avanti così per tutto aprile) la squadra si allena al Morandi di Umbertide, in quanto lo stadio trestinese è teatro della 29^ edizione del torneo giovanile dedicato a Lorenzo Casini. I giocatori che avevano accusato problemi fisici (Convito, Brevi, Ferri Marini e Bazzoffia) dovrebbero recuperare.

TRESTINA: Montanari, Della Spoletina, Bologna, Ceccuzzi, Cenerini, Grea, Di Cato, Gramaccia, Di Nolfo, Belli, Brevi. All. Farsi. Paolo Cocchieri