Trestina, Galizi: "Invertire subito la rotta"

Il Trestina ci crede. La trasferta di domenica in casa del Seravezza è complicata ma nell’ambiente bianconero c’è voglia di riscattare subito il ko contro il Flaminia, arrivato dopo due vittorie consecutive che hanno ridato ossigeno alla classifica. La compagine del presidente Bambini resta però al terzultimo posto del girone E di serie D con 27 punti, uno in più dell’Orvietana penultima. "La classifica – sottolinea il vicepresidente Valerio Galizi – non ci fa dormire sonni tranquilli ma la sconfitta contro il Flaminia è assolutamente immeritata. Partendo da questo aspetto, speriamo di invertire subito la rotta". A preoccupare è il fatto che proprio dal ko contro il Flaminia, all’andata, iniziò il periodo nero per il Trestina. "Appunto – sorride – speriamo di cambiare subito il passo. Stiamo recuperando tutti e sono convinto che faremo un gran finale". Il problema resta sempre quello del gol, con la squadra che fa fatica sottoporta. Intanto domenica mancherà per squalifica il classe 2002 Tommaso Brevi, secondo miglior realizzatore con i suoi 5 gol. "Le prossime due gare prima della sosta – continua Galizi – col Seravezza in trasferta e col Ghiviborgo in casa sono fondamentali". Nicola Agostini