Trestina, Farsi in pole position per la panchina

Francesco Farsi ad un passo dalla panchina del Trestina. L’ex tecnico di Cannara e Lama, nella prima parte di stagione in Eccellenza marchigiana al Fabriano Cerreto, è il candidato numero uno per la sostituzione di Simone Marmorini, esonerato dopo il ko con la Sangiovannese. Manca solo l’ufficialità ma c’è l’intesa con la dirigenza e Farsi potrebbe dirigere già oggi il primo allenamento dopo il colloquio avuto nella serata di ieri. Sfumata la pista che portava ad Atos Rigucci, con il tecnico toscano costretto a dire no per questioni logistiche, la società ha puntato dritto su Farsi che tornerà così ad allenare in serie D dopo lo storico decimo posto conquistato al timone del Cannara nella stagione 2018-2019. La ripresa degli allenamenti, in vista del derby di domenica con l’Orvietana, è stata guidata dall’allenatore della Juniores Daniele Ricco. Una gara fondamentale per i bianconeri che non vincono dallo scorso 23 ottobre, con soli 6 punti conquistati nelle ultime 15 partite che hanno fatto scivolare la squadra all’ultimo posto in coabitazione col Montespaccato. Cambio in panchina anche nel girone A di Promozione. Dante Gioacchini ha rassegnato le dimissioni. Al suo posto, alla guida del Gualdo Casacastalda, ultimo con 1 solo punto dopo 23 giornate, arriva Gianni Biribao.

Nicola Agostini