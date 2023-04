Trestina-Città di Castello, derby di passione

Sarà un derby di serie D da non perdere. Nel turno prepasquale il Trestina ospita allo stadio "Casini" il Città di Castello. La supremazia cittadina è l’ultima per importanza delle cose in ballo quest’oggi, visto che per entrambi la sfida avrà un peso decisivo nell’esito finale del torneo. Il club del presidente Bambini ha organizzato al termine della gara un "terzo tempo" per squadre, staff e dirigenti ma è certo che prima sul terreno verde sarà battaglia.

Le due formazioni sono appaiate al terzultimo posto, con 3 lunghezze di vantaggio sull’ultima posizione e la salvezza diretta che dista appena 2 punti. Il team di mister Farsi viene da una perentoria affermazione in trasferta contro il Mobilieri Ponsacco che ha fatto bene al morale del gruppo e benissimo alla classifica. Sette giorni orsono sia Ferri Marini che Di Nolfo sono andati a segno e la circostanza va sottolineata perché la difficoltà a trovare la via del gol ha rappresentato uno dei fattori che hanno inciso sulla difficile stagione bianconera.

Per il derby è stato designato l’arbitro Luca Tagliente della sezione di Brindisi, che domenica ha diretto la gara del girone E Montespaccato Poggibonsi (assistenti Moretti della sezione di San Benedetto del Tronto e Maroni di Fermo).

Qui Città di Castello. Sarà il derby a far svoltare il finale di stagione del Città di Castello? Se lo augurano società, squadra e tifosi perché dopo sette sconfitte di fila la situazione è ormai pesante. Ma capitan Gorini non demorde: "Siamo carichi al massimo e smaniosi di dimostrare che non siamo morti. L’andamento degli ultimi due mesi potrebbe far ritenere il contrario, ma ci batteremo allo spasimo, consapevoli della posta in palio, importante ma non decisiva. Ci siamo messi nei guai da soli e non sappiamo come sia potuto succedere. Ci alleniamo sempre con grinta ed impegno, ma è un po’ che alla minima contrarietà andiamo inopinatamente in affanno. Ora è necessario tirar fuori qualcosa in più e al Casini non ci tireremo indietro: il nostro obiettivo è di dar luogo ad una grande prestazione, che possa condurci al successo". Mister Antonio Alessandria non avrà Calderini, appiedato per due turni dal giudice sportivo, al suo posto dovrebbe giocare Doratiotto mentre non ci sarà nulla da fare per Brunetti (per lui forse campionato finito), in più l’allenatore tifernate dovrà sciogliere il solito dubbio in porta tra Nannelli e Guerri.

: Montanari, Sensi, Lorenzini, Grea, Cenerini, Ceccuzzi, Di Cato, Gramaccia, Ferri Marini, Di Nolfo, Brevi.

All. Farsi.

CITTÀ DI CASTELLO: Guerri (Nannelli), Mariucci, Tersini, Mosti, Gorini, Mezzasoma, Grassi, Buono, Doratiotto, Sylla, Mussi.

All. Alessandria.

Arbitro: Tagliente di Brindisi.

Paolo Cocchieri

Stefano Signorelli