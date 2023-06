Trestina al lavoro, ripescaggio in serie D nelle mani del Collegio di Garanzia del Coni

Il ds Sante Podrini al lavoro confidando nel ripescaggio in serie D. Ecco così che il Trestina è partito all’assalto del bomber Alessandro Tascini (92) nell’ultima stagione al Forlì. Tascini tornerebbe in Umbria dopo l’ultima esperienza in serie D al Bastia nella stagione 2018-2019. A seguire l’approdo in serie C alla Vis Pesaro, il campionato vinto in serie D alla Pro Sesto, il ritorno in serie C con la maglia del Foggia, poi Follonica Gavorrano, Pianese e Forlì. Ufficiale intanto una riconferma importante dopo quella del capitano Stefano Gramaccia (87). A difendere i pali bianconeri sarà infatti il classe 2003 Vullnet Tozaj. Con il Trestina ha disputato le prime nove gare, con un ottimo rendimento, poi un brutto infortunio nella trasferta di Civita Castellana lo ha costretto ad un intervento al ginocchio e di conseguenza a saltare tutta la stagione. "Voglio dare il mio contributo alla squadra per fare un campionato di alto livello, perché il Trestina ha dimostrato di essere una squadra solida e merita di arrivare sempre più in alto". Intanto, per quanto riguarda il ripescaggio, il Trestina conosce finalmente le date chiave. Si comincia da venerdì 30 giugno quando la Covisoc si pronuncerà sulla regolarità delle iscrizioni dei club professionistici. Martedì 4 luglio, invece, il Collegio di Garanzia del Coni si pronuncerà sul ricorso della Folgore Caratese, unica squadra davanti al Trestina nella graduatoria dei ripescaggi. Se la Folgore restasse in serie D, il Trestina balzerebbe direttamente al primo posto.