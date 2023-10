Tre turni a Di Massimo. Il Gubbio fa ricorso

GUBBIO – Prosegue la settimana di allenamenti del Gubbio, che agli ordini di mister Piero Braglia continua a prepararsi per la nona giornata di campionato, che si giocherà domenica al “Barbetti” contro l’Olbia, match importante per ritrovare subito un risultato positivo dopo la sconfitta esterna contro la Virtus Entella. I galluresi, tra l’altro, non hanno giocato l’ultimo turno di Serie C contro il Pineto su propria richiesta. La causa? L’indisponibilità di ben quattro giocatori (il limite per la richiesta è a quota tre) impegnati con le varie nazionali: Nanni e Fabbri con la nazionale maggiore di San Marino, mentre Rinaldi e Palmesani sono stati convocati rispettivamente dall’Italia U21 e U20, quest’ultimo insieme a Daniele Montevago. Intanto arrivano novità per quanto riguarda la squalifica di Alessio Di Massimo, la cui espulsione nella gara contro l’Entella è stata sanzionata dal giudice sportivo con tre giornate per “condotta violenta”: la società rossoblù presenterà ricorso per provare ad abbassare la sospensione ad almeno due giornate. L’abruzzese, dunque, non ci sarà sicuramente contro l’Olbia, ma c’è la possibilità di vederlo in campo contro Juventus Next Gen o Arezzo.