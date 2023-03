Tre giocatori lavorano ancora a parte Oggi si decide per la sfida con il Cittadella

Seduta di allenamento al mattino per i biancorossi di Fabrizio Castori che si preparano alla trasferta sul campo del Cittadella. Il tecnico del Perugia potrà avere più scelta rispetto alle ultime partite scandite dall’emergenza in tutti i reparti. Restano comunque da valutare le condizioni di Olivieri, Ekong e Iannoni: i due attaccanti, ai box da più tempo, e il centrocampista che invece si è fermato a inizio settimana, hanno svolto un allenamento differenziato e nella parte finale della seduta sono saliti all’antistadio mentre la squadra svolgeva la sua seduta di lavoro (come tutta la settimana a porte chiuse). Oggi sarà un giorno decisivo per i tre non al meglio della forma. Se riusciranno ad aggregarsi al gruppo potranno strappare una convocazione per il prossimo appuntamento al Tombolato, ma comunque troverebbero posto in panchina, in attesa di tornare al meglio della forma. Oggi e domani sono in agenda sedute al mattino, dopo quella di domani è prevista la partenza per il Cittadella.