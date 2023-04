Trail C.di Pietra Oltre trecento partecipanti

GUBBIO – Una prova generale per continuare a puntare sull’atletica anche dopo la Festa del Cross e in previsione della Spartan Race del weekend del 15-16 aprile: oltre trecento tra atlete ed atleti hanno partecipato domenica al “2° Trail Città di Pietra”, Gara di Corsa in Montagna, valevole come prova del campionato Trail "Top Runners Challenge - Etruscan Cup", organizzato dalla A.S.D Gubbio Runners con il patrocinio di Fidal Umbria e Comune e Rotary Gubbio. Testimonial d’eccezione Marco Olmo, plurivincitore mondiale su le ultra- trail. . Alla partenza, i concorrenti sono stati salutati dalla Fanfara dei Bersaglieri di Gubbio.

Classifiche assolute: Km 25 Maschili: 1.Manuel Moriconi (Runcard), 2 - Giulio Nulli (Runcard), 3.Marco Orlandi (Gubbio Runners); Km. 25 Femminili: 1.Giovanna Puma (Atletica Foligno) 2. Giada Gelonese (Runcard), 3.Deborah Linaro (Moloni Labe Asd); Km 10 Maschili: Andrea Capoccia (Pietralunga Runners), Alessio Crafa (Ascoli), Michele Piscitelli (Runcard); Km 10 Femminili: Linda Carfagna (Gubbio Runners), Rosangela Gismondi (Ternana Marathon), Simona Gattobigio ( Avis C. del Lago).