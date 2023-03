Tra Pontevalleceppi e Nestor un pareggio che non accontenta nessuno

PONTEVALLECEPPI

3

NESTOR

3

PONTEVALLECEPPI (4-2-3-1): Biscarini; Monacelli, Cerboni, Ricci, E. Covarelli (40’ st Casciari); Dyrma, Giuliacci; Finetti, Dolcini, Dragoni (40’ st Buonavolontà); Urbanelli. All.: Polverini.

NESTOR (4-3-3): Pallotta; Ferreira, Lanzi, Mechetti, Farinelli (3’ st A. Covarelli, dal 34’ st Terrani); Ajdini (14’ st Fastellini), D. Sisani, D’Ambrosio; Del Sante (23’ st M. Sisani), Regnicoli, Faraghini. All.: Di Loreto.

Arbitro: Dell’Oro di Sondrio (Trotta e Spena di Perugia).

Marcatori: 35’ pt Regnicoli (N), 46’ pt Giuliacci (P), 12’ st Dyrma (P), 17’ st Dragoni (P), 29’ st D’Ambrosio (N), 32’ st Faraghini (N).

Note: al 5’ st Regnicoli (N) tira fuori un calcio di rigore. Spettatori 150 circa. Ammoniti: Farinelli, Mechetti, Ajdini, Faraghini, D. Sisani (N), Cerboni, Dolcini, Urbanelli (P).

PERUGIA - Finisce 3-3 la sfida del Borgioni con rimpianti da una parte e dall’altra. Al 35’ Regnicoli conquista una punizione che Davide Sisani spedisce all’angolino, Biscarini respinge e Regnicoli firma il più classico dei gol dell’ex sulla ribattuta. I padroni di casa trovano il pari al 46’ quando Giuliacci la mette dentro da metri zero sul diagonale di Dragoni deviato da Pallotta. Proteste dei marscianesi che chiedono un fuorigioco di partenza ma l’assistente Spena non è dello stesso avviso. Nella ripresa l’arbitro Dell’Oro assegna il penalty al 48’ quando Regnicoli va giù in area, nel duello con Monacelli. Dagli undici metri va lo stesso Regnicoli che spiazza Biscarini ma calcia fuori. E qui la partita cambia. Perché il Pontevalleceppi esce ricaricato e al 57’ Finetti finisce giù in area a contatto con Davide Sisani, Dell’Oro lascia correre e a mettere tutti d’accordo ci pensa Dyrma che lascia partire un siluro all’incrocio. Applausi del Borgioni, 2-1 Pontevalleceppi e Di Loreto inserisce subito Fastellini per Ajdini passando al 4-2-3-1. I biancorossi però sono ormai on fire e Pallotta al 62’ salva così su Urbanelli ma non può nulla sulla ribattuta vincente di Dragoni. La Nestor ci crede e al 69’ quando l’altro ex, D’Ambrosio, stacca più in alto di tutti, sulla punizione di Davide Sisani, accorciando le distanze. Finita qui? No perché 3 minuti dopo sbuca Faraghini che non perdona e fa 3-3.