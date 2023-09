Tra Castiglione del Lago e Pontevalleceppi alla fine vince il pareggio

CASTIGLIONE DEL LAGO

1

PONTEVALLECEPPI

1

CASTIGLIONE DEL LAGO: Bazzucchi, Dedja, Corelli, Tondini, Minuti, Barbarossa R., Corrado, Myrtollari, Ndiaye, Barbarossa F., Gbale. A disp.: Castrini, Conti, Peppoloni, Galeotti, Akhiigbe, Del Gaudio, Rondoni, Treppiedi, Passarello. All.: Tomassoli

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Cerboni, Silvestri, Procacci, Ravanelli, Giuliacci, Urbanelli, Djmra, Retini, Dolcini, Buonavolontà. A disp.: Brachelente, Puletti, Covarelli, Bazzarri, Bettiol, Jemi, Finetti, Mala, Dragoni. All.: Polverini

Arbitro: Ercoli di Fermo (Spena-Innocenzi di Perugia)

Marcatori: 45’ pt Dolcini (PO), 8’ st Corrado (CA)

Note: spettatori 300 circa. Recupero: pt 1’, st 3’.

CASTIGLIONE DEL LAGO - Botta e risposta fra Castiglione del Lago e Pontevalleceppi per il classico punto che muove la classifica. Il vantaggio del Pontevalleceppi arriva proprio nel finale di tempo, quando ormai le due squadre pensano allo 0-0. A stappare la partita è l’under Dolcini che batte Bazzucchi.

Nella ripresa però i lacustri iniziano con il piede giusto e trovano immediatamente il pari con il gol messo a segno da Corrado. Le due squadre provano a superarsi, ciascuna provando ad andare in gol in più occasioni, ma alla fine le due difese hanno la meglio e ne esce l’1-1 finale. Un pareggio che, come detto, “muove la classfica“ e, forse, accontenta tutti. Almeno in questa occasione.