Tra Angelana e Tavernelle la gara si accende sul finale

ANGELANA

0

TAVERNELLE

0

ANGELANA: Battisteli, Pauselli, Bolletta, Gabrielli, Bocci, Subbicini, Ravanelli, Bartolini, Colombi, Ventanni, Lo Gelfo. All.: Cotroneo

TAVERNELLE: De Marco, Ceccomori, Polpetta, Antolini, Fahimi, Andreaoli, Graziani, Cerboni, Cacciamano, Salvucci, Russo. All.: Valentini

Arbitro: Merlino di Pontedera (Caravella-Trotta Chiara di Perugia). NOTE: espulsi al 40’ st Gabrielli (A), al 45’ st Subbicini (A) e Ventanni (A), il dg Gervasi (A), il dirigente Cetra (A) e il tecnico Cotroneo (A).

ASSISI - Reti inviolate al Migaghelli fra Angelana e Tavernelle in una gara con poche emozioni da ambo le parti che si accende nei minuti finali. Protagonista l’arbitro Merlino di Pontedera che a 5’ dalla fine espelle Gabrielli. Proteste vibranti da parte dei padroni di casa che portano anche alle espulsioni di Subbicini e Ventanni che salteranno dunque la prossima sfida con l’Olympia Thyrus dove non sarà in panchina neanche il tecnico Cotroneo espulso a sua volta con i dirigenti Gervasi e Cetra.