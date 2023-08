Torrasi firma: è biancorosso al Perugia. Le cessioni restano in stand by

Emanuele Torrasi è un giocatore del Perugia. Il centrocampista classe ’99 ha detto sì all’offerta della società di Pian di Massiano e ha messo nero su bianco.

Il giocatore era svincolato dopo la mancata iscrizione del Pordenone, ha atteso una chiamata della serie B, ma alla fine ha deciso di accettare il corteggiamento del Perugia.

Di Torrasi si parla un gran bene, scuola Milan, ha esordito in A (stagione 2017-2018 nel Milan di Rino Gattuso) e poi si è fatto le ossa all’Imolese (dove nella stagione 2020-2021 segnò tra l’altro il gol dell’1-1 a Padova alla prima di ritorno aiutando indirettamente la causa del Perugia di Caserta) fino all’ultima stagione nel Pordenone. Torrasi, che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, sarà una pedina molto utile per il reparto nevralgico della squadra di Francesco Baldini.

Nell’ultima settimana di mercato, il Perugia aspetta anche l’ok da parte della Lazio per il passaggio in biancorosso del portiere Marius Adamonis. Oggi dovrebbe essere il giorno decisivo, il portiere ieri era tra i convocati di Sarri per la partita contro il Genoa.

Oggi dovrebbe ottenere il via libera per aggregarsi alla squadra di Baldini. Questione di ore per il passaggio ufficiale di Raul Morichelli al Perugia: il difensore centrale già si allena con la squadra di Baldini ma è in attesa del documento dal Paok per poter essere ufficialmente biancorosso.

Più delicata, invece, la questione esterni: l’obiettivo Nicola Dalmonte potrebbe alla fine accasarsi in serie B. Su di lui, oltre alla Spal che preme, ci sarebbe infatti la Feralpisalò.

Il Grifo starebbe guardando anche al campionato norvegese per rinforzare il tridente di Baldini.

Questione cessioni. Santoro e Kouan sarebbero in uscita, ma non mancano gli ostacoli. Su Santoro ci sarebbe l’attenzione del Brescia, ma Cellino vuole aspettare domani, il verdetto del consiglio di Stato prima di affondare il colpo. Sul calciatore pare ci sia anche l’interesse del Parma.

Mentre per quanto riguarda Kouan, la Reggiana e la Feralpisalò pare puntino a prenderlo a zero.