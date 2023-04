Torneo delle Regioni, proseguono solo le ragazze di Vania Peverini

Solo le ragazze di Vania Peverini proseguono l’avventura al Torneo delle Regioni in Piemonte. La Rappresentativa regionale femminile chiude la prima fase con una sconfitta contro il Veneto (1-3), ma con il pass già in tasca. Ora un giorno di riposo per le ladies umbre: si torna in campo domani a Vinovo contro la Liguria, per una gara da dentro o fuori.

Non ce la fa neanche l’Under 15: i ragazzi di Danilo Velini escono sconfitti nella decisiva gara contro il Veneto. Vanno sotto di due gol dopo i primi minuti che risulteranno poi fatali. Nella ripresa un calcio di rigore per l’Umbria (gol di Bertoldo) riapre la contesa, ma al 19’, con un altro tiro dal dischetto, il Veneto mette in ghiaccio il risultato e festeggia il passaggio del turno. Peccato per i ragazzi umbri che hanno dato tutto fino all’ultimo minuto, uscendo a testa alta. L’Under 17 di Piero Frontani reagisce con orgoglio e chiude l’avventura con un successo di misura sul Veneto grazie alla rete di Gallastroni; Marchetti, per l’Umbria, nel finale sbaglia anche un calcio di rigore.

Niente da fare neanche per l’Under 19 di Massimo Roscini che perde contro il Veneto (1-3). Pensare che gli umbri di Roscini erano passati in vantaggio con il gol del solito Mariotti, poi però i veneti la ribaltano con Spader, Rubino e Gobetti fino a portar via i tre punti che valgono la vetta del girone e l’approdo ai quarti di finale con tanto amaro in bocca.

Umbria-Veneto 1-3

UMBRIA: Olmi, Bortolato, Bovini (6’st Paolini), Cappelletti, Ciferri, Fabbri, Giometti, B.Mischianti, C.Mischianti, Pierotti, Tognoloni. All. Vania Peverini A disp. Annibaldi, Gwiazdowska, Piselli, Riccardi, Serluca, Venturini.

VENETO: Papandrea, Busin, Carpanese (28’st Sordon), Coccato (28’st Boaretto), De Zolt, Gregoris, Grossi, Malvezzi, Mattiello, Natali, Tiozzo. All.Semenzato A disp. Stecchini, Furlan, Gaspari, Gobbetti, Marchiotto, Osti, Scavone.

Arbitro: Apicella di Novara (Gibertoni e Malvicini di Vco)

Marcatori: 5’pt Pierotti (U), 20’pt Gregoris (V), 11’st Grossi (V), 20’st Carpanese (V).