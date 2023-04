Torna il Trofeo “Città di Assisi’’ Memorial Tarpanelli

Santa Maria degli Angeli è pronta ad accogliere una nuova carovana di giovani promesse in erba: dal 12 al 14 maggio il "Migaghelli" ospiterà la quinta edizione del Trofeo "Città d’Assisi", Memorial Lucio Tarpanelli. Il tutto con la presenza di alcuni tra i settori giovanili più rinomati d’Italia e la voglia di offrire uno spettacolo di cui in regione non si conoscono eguali, almeno per ciò che concerne la categoria Esordienti 2010. Inter, Juventus, Atalanta, Bologna, Monza, Sampdoria e Salernitana saranno le grandi invitate al ballo, dove troveranno posto anche i ragazzi dell’Angelana, guidati da Niccolò Guzzoni. Le 7 società di Serie A hanno risposto con entusiasmo all’invito della società giallorossa, memori in alcuni casi dell’ospitalità ricevuta nelle edizioni passate e in altri dall’eccezionalità del luogo dove si terrà l’evento.