Tomassini: "Ora l’imperativo è lottare"

ORVIETO – L’Orvietana ritrova il sorriso battendo 4-1 il Grosseto. Il miglior viatico in vista dello scontro diretto di domenica prossima quando i biancorossi di Fiorucci faranno visita al Terranuova Traiana, terzultimo in classifica, nel girone E di serie D, con un punto in più dell’Orvietana. Mattatore indiscusso, nel successo contro i toscani, Simone Tomassini, autore della tripletta che ha permesso al capitano di raggiungere anche la doppia cifra in classifica marcatori. "Sono molto contento – sottolinea Tomassini – a livello personale ma soprattutto di squadra. Prima tripletta per me? In serie D sì. Ci voleva una vittoria così rotonda per riscattare gli ultimi due ko che ci devono servire da lezione. L’approccio è fondamentale e quello non possiamo sbagliarlo". Domenica altro scontro diretto… "Adesso – continua il capitano – ci attendono otto finali che, ripeto, dobbiamo affrontare con il coltello fra i denti, cercando di far girare gli episodi a nostro favore". All’andata l’Orvietana si impose 2-0. "Dove si firma – sorride – per fare il bis?"

Nicola Agostini