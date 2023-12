Tifosi. Pure la Brigata dice no : "Trasferte libere»

PERUGIA - Dopo il comunicato di Ingrifati, Armata Rossa e Nucle XX giugno, arriva la comunicazione della Brigata. Il gruppo della Nord ieri mattina ha appeso fuori lo stadio Curi uno striscione per far conoscere il suo pensiero in merito alle restrizioni imposte dalle autorità competenti che hanno spinto gli ultras a disertare, dopo il derby di Terni anche quello di Arezzo. "Arezzo- Perugia: trasferte libere. Sempre a modo nostro". Gli ultras non saranno quindi sugli spalti del Comunale, ma non mancheranno i sostenitori del Perugia che hanno accettato di rispettare le condizioni imposte della tessera del tifoso e dell’obbligo di raggiungere Arezzo solo con il pullman assegnato al momento dell’acquisto dei tagliandi. Saranno infatti circa 350 i tifosi del Perugia che stasera saranno presenti per spingere la squadra di Baldini nell’impegno di questa sera.