Tifosi, obiettivo 500 C’è ancora un giorno

I tifosi biancorossi non abbandonano il Grifo nel momento del bisogno. A un giorno dalla chiusura della prevendita sono 420 i sostenitori del Perugia che hanno acquistato il biglietto per la partita di domani pomeriggio allo stadio "Mazza" di Ferrara (la partita si gioca alle 16,15). C’è ancora oggi (la prevendita per il settore ospiti chiuderà stasera alle 19) per raggiungere quota 500. Un numero comunque importante di presenze, la squadra dovrà dare il massimo per non deludere i tifosi che dopo la trasferta in massa a Genova (gara finita con una sconfitta), il pareggio interno con il Cosenza nella gara che valeva un pezzo di salvezza, hanno deciso di rimettersi in viaggio per spingere la squadra al successo nella partita che più di altre avrà risvolti per il futuro. Quella di Ferrara è la penultima trasferta del campionato, l’ultima sarà tra due settimane a Venezia.