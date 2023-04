Tesser: "Lunedì al Curi non possiamo sbagliare"

Attilio Tesser è già con la testa al "Curi" per la partita di lunedì. "Ci attende una gara molto importante e difficile. Il Perugia arriva dalla sconfitta nella partita di recupero con la Reggina, sarà quindi arrabbiato, e la stessa rabbia dovremo averla noi per fare un risultato positivo. Non possiamo sbagliare nulla".

Tesser dell’avversario ha studiato ogni dettaglio.

"Le squadre di Castori hanno un’identità ben precisa, giocano sempre in verticale e sono toste in ogni situazione. Il Modena dovrà essere bravo nella parte caratteriale e negli sviluppi tattici, soprattutto nella fase di possesso palla che va gestito nel migliore dei modi. Servirà equilibrio, il Perugia ci aggredirà subito com’è accaduto alla Reggina. Ci sarà da battagliare e soffrire, questo aspetto andrà gestito con la giusta umiltà e la piena consapevolezza dei nostri mezzi".