Terza sconfitta consecutiva: trend negativo per il Città di Castello Adesso la zona play-out è distante solamente un punto

CITTÀ DI CASTELLO

1

TAU ALTOPASCIO

3

CITTÀ DI CASTELLO (4-3-3): Genovese 6 (22’ p.t. Guerri 6): Mosti 5,5, Mariucci 6, Tersini 5,5 (1’ s.t. Buono 5,5), Rossitto 5,5 (39’ s.t. Pupo Posada s.v.); Mezzasoma 6 (35’ s.t. Pazzaglia 6), Gorini 5,5, Trovato 5; Sylla 5,5, Doratiotto 5,5 (22’ p.t. Troqe 5,5), Calderini 6. All. Machi 6

TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Fillippis 6; Cartano 6, Mancini 7, Vannucci 6,5; Gurini 8, Antoni 7, Pietrelli 6,5, Cesaretti 6 (19’ s.t. Anzilotti 6), Alessio 7,5 (31’ s.t. Pratesi 6); Capparella 6 (21’ s.t. Villanova 6,5), Diop 6 (27’ s.t. Carcani 6). All. Favarin 7

Arbitro: Daddato di Barletta 6 Marcatori: 12’ p.t. Gurini, 42’ p.t. e 7’ s.t. Alessio, 13’ s.t. Calderini

CITTÀ DI CASTELLO – Terza sconfitta consecutiva per il Città di Castello, superato al "Bernicchi" dal Tau Altopascio: la zona play-out dista ora appena un punto, con il cambio di allenatore che non serve ad invertire il trend negativo. Il primo tempo è un monologo dei toscani, che al 12’ vanno a segno con un colpo di testa di Gurini. Nell’azione del gol Genovese (foto) si scontra con un compagno e resta a terra: il portiere viene trasportato precauzionalmente in ospedale (condizioni non preoccupanti) e il gioco riprende dopo 10’ di stop. Doppia sostituzione obbligata tra i locali, con Machi che fa entrare Guerri e Troque. La sola conclusione nel primo tempo dei tifernati arriva al 36’, con Filippis. Al 39’ gli ospiti raddoppiano: cross di Gurini e colpo di testa vincente di Alessio. Al 42’ l’ottimo Gurini centra la traversa con uno splendido esterno al volo, quindi al 54’ Guerri si oppone a Diop. Al 7’ della ripresa il Tau Altopascio cala il tris con Alessio, che solo davanti al portiere non fallisce. I biancorossi accorciano le distanze al 13’ con un tocco da sottomisura di Calderini. Ma il risultato non cambia più.

Paolo Cocchieri