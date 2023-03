Terni, sfida in vetta con Spoleto Fabris: "Vogliamo i tre punti"

TERNI – In Promozione girone B si avvicina il grande scontro al vertice. Il Terni Football Club, che ha vinto la Coppa di categoria, si presenta da capolista alla sfida di Spoleto con due lunghezze di vantaggio. La società del patron Antonio Cardona e del presidente Maurizio Santini non ha mai nascosto l’obiettivo di vincere il campionato e l’ambizione di approdare alla Serie D. Nata la scorsa estate in luogo della Terni Est, può contare su molti ex della Ternana: oltre a Cardona ci sono il diesse Papini, il direttore tecnico Fabris, l’istruttore tecnico Miglietta, l’allenatore Borrello, il suo vice Virgilio, i calciatori Cunzi, Dianda (anche tecnico dei 2011), Tozzi Borsoi (anche tecnico degli juniores), Bagnato, Flavioni e Pacilli. Ivano Fabris figlio di Fabrizio l’ex capitano della Ternana), domenica sarà un ex di turno: "Conosciamo bene la forza dello Spoleto – spiega – e rispetto a loro abbiamo il vantaggio di aver già osservato il turno di riposo. Ma giocheremo con la mentalità che sta caratterizzando le nostre partite, ovvero cercando di vincere. Il campionato è ancora lungo, ma con i tre punti potremmo mettere una ipoteca sull’obiettivo finale". Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha militato anche in Serie C nel Savoia e quattro anni in Serie D (Bastia e Spoleto). La scorsa stagione stava per firmare con una squadra di Eccellenza, ma la chiamata di Cardona lo ha convinto a cambiare idea: "Sono felice della scelta che ho fatto. Mi è subito piaciuto il progetto del Patron e come lui si è proposto, affidandomi delle responsabilità e una fiducia che spero di continuare a ripagare. Ho la fortuna di avere compagni di grande spessore". Augusto Austeri