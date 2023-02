Terni Fc “regola“ il Castel del Piano La Coppa di Promozione ai ragazzi di Borrello

CASTEL DEL PIANO

1

TERNI FC

2

CASTEL DEL PIANO (4-3-3): Taddei; Bartoccioni (43’ st Pallozzi Lavorante), Talarico (23’ st Timbri), Costantini, Proietti; Biavati, J. Mancinelli, Sisani (27’ st C. Mancinelli); Depretis, Menichini, Hysenaj. All: Luca Grilli

TERNI FC (4-3-3): Cunzi; Dianda, Donnola, Blasi, Flavioni; Gentileschi (43’ st Cianchetta), Fabris (25’ st Bagnato), Malerba; Lora Almonte (37’ st Pagliaroli), Tozzi Borsoi (43’ st Pacilli), Ronconi (25’ st Pucci). All: Roberto Borrello

Arbitro: Aloi di Gubbio(Foglietta e Costantini)

Marcatori: 1’ pt Ronconi (TF), 13’ pt Depretis (CP), 32’ pt Flavioni (TF).

Note: spettatori 600 circa. Ammoniti: Donnola, Malerba (T), Biavati (CP).

di Nicola Agostini

Il Terni Fc conquista la coppa di Promozione superando 2-1 il Castel del Piano nella finale di Cannara. Una gara che la formazione di Borrello, con Bagnato, Pacilli e Pucci in panchina e Quondam squalificato, incanala subito sui binari giusti dopo 100 secondi quando Ronconi si inventa uno slalom sulla sinistra, con palla all’angolino, che vale l’1-0 per i ternani. Il Castel del Piano, però, pur privo di Barluzzi e Urbani, replica subito con Depretis che anticipa tutti di testa sul primo palo, sull’angolo di Mancinelli, e fa 1-1 al 13’. Il Terni Fc fa le prove del sorpasso con Tozzi Borsoi al 22’ ma Taddei alza in angolo. Il portiere del Castel del Piano, invece, non può nulla al 33’ quando Flavioni, di destro, inventa la magia: 2-1. Sulla scia dell’entusiasmo i ragazzi di Borrello sfiorano anche il tris con Lora Almonte al 34’ che chiama Taddei alla deviazione in angolo e Malerba al 39’ che coglie il palo. In mezzo la parata di Cunzi su Proietti; Hysenaj che poi non trova lo specchio sulla torre di Depretis. Nella ripresa il Castel del Piano parte forte e dopo 2 minuti Depretis colpisce il legno e sulla ribattuta Dianda salva su Hysenay. Girandola di cambi e l’ultimo squillo lo suona uno dei neo entrati, Christian Mancinelli che al 74’ costringe Cunzi a metterla in angolo.