Terni Fc mastica amaro. Autorete. Ed è pareggio

TERNI FC

1

LAMA

1

TERNI FC: Cunzi, Dianda, Flavioni, Valerio, Dida, Romeo, Malerba, Leonardi, De Sagastizabal, Pescicani, Potenza. All.: Borrello

LAMA: Mariangioli, Carbonaro, Volpi, Bernicchi, Ferri, Cappellacci, Petricci, Lignani, Bartolucci, Bartoccini, Braccalenti. All.: Borgo

Arbitro: Ottaviani di Foligno (Amici-Bigaroni di Foligno)

Marcatori: 6’ st Potenza rig. (T), 51’ st aut. Romeo (L).

TERNI - Mastica amaro il Terni Fc che vedeva da vicino al prima vittoria stagionale. Al 96’ invece un’autorete regala l’1-1 al Lama che difende l’imbattibilità. Borrello lancia dal primo minuto il puntero argentino De Sagastizabal con Potenza in attacco. Sull’altro fronte Borgo conferma l’undici sceso in campo nelle prime due giornate. Tutto nella ripresa. Terni Fc in vantaggio dopo 6’ con un rigore trasformato da Potenza. Il Terni Fc difende con le unghie, ma al 96’ Romeo è sfortunato a battere il proprio portiere Cunzi.