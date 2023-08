Terni Fc, colpaccio In attacco c’è Potenza

TERNI – In Eccellenza il Terni Fc sistema l’attacco con un altro colpo da novanta. Il ds Romeo Papini ha ufficializzato l’ingaggio di Francesco Potenza (86), lo scorso anno a Campobasso dove ha vinto l’Eccellenza molisana. Per Potenza, 200 partite fra i Pro, con 14 presenze in B ad Ascoli nella stagione 2009-2010. Curiosità, è stato compagno di squadra proprio di Papini nel Carpi, in C1, nella stagione 2012-2013. Triplo salto di categoria per Gianmarco Falocco. Il portiere classe 2006 passa infatti dalla Narnese alla Feralpi Salò. "L’ASD Narnese Calcio, che ha aggregato nel recente passato il giovane calciatore alla prima squadra rossoblù, tramite i presidenti Paolo Garofoli e Marco Proietti, il direttore sportivo Gianluca Gambini e il preparatore dei portieri Sandro Paterni – si legge nella nota diffusa dal club - formula un "in bocca al lupo" a Gianmarco per questa nuova avventura e grande opportunità.

Ampia soddisfazione da parte della società rossoblù per la crescita del portiere, nel proprio settore giovanile, così come è stato per il difensore Francesco Brevi, passato all’Arezzo e poi girato in prestito all’AC Romana in serie D". Sempre in Eccellenza, rinforzo under di qualità nel reparto avanzato del Lama. Il ds Christian Volpi ufficializza l’ingaggio dell’attaccante classe 2005 Loris Laurenzi dal Trestina.