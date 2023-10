Terni: delusione e amarezza dopo la sconfitta col Brescia

La delusione e l’amarezza per la sconfitta casalinga col Brescia (la sesta nelle prime dieci partite del campionato) si tagliano con il coltello nell’ambiente rossoverde, dove è netta la consapevolezza che occorre dare immediatamente una sterzata decisa alla situazione attuale per continuare a coltivare la speranza della salvezza, obiettivo dichiarato questa estate con onestà e chiarezza dalla società, dal direttore sportivo Stefano Capuzucca e dal tecnico Cristiano Lucarelli. Quest’ultimo, nel dopopartita con le Rondinelle, ha giustamente bollato la prestazione delle Fere come la peggiore finora offerta dai suoi, mentre il presidente Nicola Guida a fine gara ha velocemente riguadagnato la strada per Roma, lasciando il “ Libero Liberati“ senza passare come suo solito negli spogliatoi per salutare tecnico e squadra. Un segnale inequivocabile, questo, a conferma della delusione e dell’insoddisfazione provate per l’epilogo negativo del confronto col Brescia.

In casa rossoverde, come è normale che sia in situazioni del genere, si è aperta una fase di attenta riflessione ed ogni considerazione conduce alla inevitabile conclusione che a partire da domenica prossima, nella trasferta a Modena, dovranno esserci dei cambiamenti importanti. In tal senso, tutti i reparti dovrebbero essere interessati a della novità ma oltre all’assetto tattico del gioco sarà indispensabile recuperare la cattiveria e l’aggressività agonistiche mostrate, tanto per fare un esempio recente, contro la Reggiana, nell’unica vittoria finora ottenuta dai rossoverdi. Il presidente Guida, intanto, dopodomani sarà a Terni per la presentazione ufficiale del Consiglio di amministrazione e dell’“Area Corporate“ della Ternana Calcio, che si terrà all’Hotel Garden alle 11.30. Presenzieranno, tra gli altri, il vice presidente rossoverde Antonio Margiotta, il direttore generale Antonio Scaramuzzino e il direttore operativo e gestionale Giuseppe D’Aniello. La squadra riprenderà ad allenarsi domani pomeriggio alle 14.45, dopo i due giorni di riposo concessi da mister Lucarelli. La seduta di lavoro si svolgerà a porte aperte al “Di Loreto“ di Marmore. Si darà inizio alla preparazione del confronto in casa del Modena che domani (alle 18.30) sarà impegnato nella trasferta a Brescia per il recupero della prima di campionato, non disputata il 19 agosto scorso perché i lombardi non erano stati ancora ripescati in B.

PRIMAVERA 2: nella quinta di campionato le ferette, in rimonta, hanno pareggiato in casa col Cesena per 1 a 1. Il gol rossoverde è stato segnato dall’attaccante Riccardo Marcelli.

Massimo Ciaccolini