Terni, c’è il progetto per l’aggregazione

TERNI – Il subbuteo per l’aggregazione e la socializzazione. Entra nel vivo il progetto in simbiosi tra la Polisportiva Sociale Baraonda Onlus del presidente Mauro Nannini e il Subbuteo Terni 2014 Waspa di Marco Perotti, che consente ai ragazzi della Baraonda di seguire e giocare ogni domenica mattina delle partite di subbuteo. nella sede della Polisportiva Boccaporco in Via Ippocrate n.8. Nannini e Perotti stanno anche valutando la possibilità di organizzare in questa primavera un evento che, oltre a promuovere il subbuteo, possa esprimere i valori di cui sopra. Perotti, tesserato Fisct con il Black Rose Roma 1998, sottolinea: "Le regole del subbuteo si basano sulla manualità, sul rispetto delle regole e sul rispetto per l’avversario, mettendo in risalto l’inclusione sociale e l’amicizia". I ragazzi della Baraonda praticano anche tennistavolo e calcio. Alcuni di essi si sono avvicinati al subbuteo proprio seguendone le partite.