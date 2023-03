Ternana, una “spallata“ per guardare verso l’alto

di Augusto Austeri

Per guardare verso l’alto ci vuole subito una “spallata“. A Ferrara, sabato prossimo alla ripresa del campionato, i rossoverdi andranno alla ricerca di quella vittoria esterna che manca da troppo tempo (vedi Benevento-Ternana, lo scorso ottobre). Se è vero che occorre in primis mettersi al sicuro (la quota salvezza non è molto distante, vedi quota 45-46) è evidente che un successo pieno consentirebbe di rigenerare in modo concreto l’ipotesi-playoff (in questo caso la quota per l’ultima piazza utile è più incerta). Quella di sabato prossimo sarà comunque una partita molto insidiosa, tenuto conto che la Spal ha gran sete di punti-salvezza e che in casa biancoazzurra è scattata la chiamata allo stadio, anche con prezzi dimezzati per le curve.

Ma la Ternana vista contro il Bari e in generale nelle quattro partite della seconda gestione-Lucarelli lascia ben sperare e potrebbe avvalersi della crescita di condizione di varie pedine, tra cui quelle reduci da infortuni. Al “Mazza“, inoltre, ci saranno anche molti tifosi rossoverdi, considerando la partenza a razzo della prevendita che si chiuderà venerdì prossimo alle 19.

Dal campo. Alla partita in famiglia svolta ieri mattina al "Liberati" non hanno preso parte Defendi, Ghiringhelli e Capanni che continuano a lavorare a parte e il cui recupero per la partita del 1° aprile appare difficile. E’ rientrato in gruppo Corrado. Oggi giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è in programma domani all’antistadio (ore 15, a porte aperte). Ieri la Spal ha disputato un amichevole contro la Cremonese al campo “Soldi“ della città lombarda. Risultato 2-2, con i biancoazzurri che hanno mostrato una buona condizione, portandosi sul doppio vantaggio nel primo tempo con i gol di Moncini e Contiliano. I grigiorossi hanno rimesso in sesto il punteggio nella ripresa con Ciofani e Buonaiuto.

Calcio femminile. Tornano al successo le rossoverdi nell’anticipo della 22a giornata del campionato di Serie B. Al “Moreno Gubbiotti“ di Narni il team allenato da Fabio Melillo ha battuto 4-2 l’Arezzo, rafforzando la quarta posizione in classifica. Con la doppietta siglata ieri (47’pt e 4’st) la Spyridonidou, capocannoniere del torneo, ha raggiunto quota 21. Le altre due reti della Ternana portano la firma di Labate (15’pt) e Vigliucci (29’pt). Per l’Arezzo doppietta di Razzolini (28’st e 33’st). Oggi la Primavera di Cristina Coletta sfida in trasferta l’Apulia Trani alle 12.30.