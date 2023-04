Ternana, tutti a cena Offre il tecnico Lucarelli

di Augusto Austeri

Tenue ottimismo per Sorensen, ancora out Capuano. E in vista della gara di Cagliari (domani ore 16.15), il gruppo e lo staff forniscono un importante segnale, con una cena collettiva.

Dal campo. Sorensen potrebbe essere tra i convocati. Nell’ultima seduta il centrale difensivo è tornato a lavorare parzialmente con i compagni. Sta dunque superando i postumi della lieve distorsione al ginocchio destro riportata nella sfida con il Venezia. Restano dubbi in merito alla possibilità che il danese (ben 32 presenze nell’attuale campionato) possa far parte dell’undici iniziale. Potrebbe essere decisiva l’odierna seduta di rifinitura (ore 10) che precederà la partenza per la Sardegna. Appare destinato al forfait il pari ruolo Capuano che anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato e si è sottoposto a terapie. Subito dopo l’infortunio rimediato la scorsa settimana in allenamento (lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra), era del resto maturata l’ipotesi che Capuano potesse saltare almeno due gare. Rispetto a domenica scorsa ci saranno novità nell’undici, non solo in seguito alla pesante sconfitta, ma anche per l’assenza dello squalificato Di Tacchio in mediana, il rientro di Mantovani che ha scontato il turno di stop e quello di Coulibaly reduce da infortunio e le cui condizioni sono dunque da verificare. In sintesi, è da vedere soprattutto quali saranno le scelte di Lucarelli per la difesa in caso di mancato impiego di Sorensen, a centrocampo per il sostituto di Di Tacchio, in l’attacco qualora non dovesse esserci la contemporanea presenza di Falletti e Partipilo. Lucarelli, in seguito al silenzio-stampa indetto dalla Società rossoverde per i propri tesserati, oggi non sarà in conferenza. Giovedì sera (fonte ternananews.it) il tecnico ha offerto una cena a squadra e staff al completo in un noto ristorante di Montecatrilli, probabilmente per raffreddare il rovente clima post-Venezia e per fare il punto della situazione in un paio d’ore di relax.

Qui Cagliari. "La Ternana è una squadra veloce – spiega il tecnico Claudio Ranieri in conferenza stampa – con ottimi giocatori. Cambia spesso la veste tattica durante le partite. Ha perso 4-1 l’ultima partita vorrà vendere cara la pelle. Ma a noi interessa soltanto fare punti. Dunque rispettiamo l’avversario, ma dovremo essere pratici e non ci importa essere belli" Per quanto riguarda il sostituto di Mancosu sulla trequarti, il candidato è Falco che appare in recupero. La soluzione potrebbe comunque portare a un cambio modulo.