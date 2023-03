Ternana, torna Capuano Falletti e Corrado ai box

I rossoverdi hanno ripreso ad allenarsi ieri al "Taddei" in vista della trasferta col Genoa. Capuano è tornato finalmente a lavorare coi compagni di squadra dopo il lungo infortunio mentre Falletti (foto) e Corrado hanno effettuato terapie e programma di "scarico". Ghiringhelli, Favilli e Donnarumma hanno svolto lavoro personalizzato e terapie, mentre Defendi solo terapie in infermeria. La squadra tornerà al "Taddei" stamattina per un’altra seduta a porte aperte. Il confronto coi liguri è delicato, soprattutto in questa fase del campionato che vede la Ternana alle prese col problema dell’astinenza da gol dei propri attaccanti, mentre il Genoa vanta attualmente la seconda migliore difesa della B. I rossoblù, infatti, finora hanno subito 19 reti, solo una in più della capolista Frosinone, e la blindatura del reparto arretrato della squadra di Gilardino è ancora più salda in casa dove i gol presi sono stati appena 6.

Intanto, i tifosi sono mobilitati già da qualche giorno per non far mancare la loro presenza a "Marassi". L’impegno con la vicecapolista della B, sulla carta, è tra quelli proibitivi ma l’entusiasmo generato nell’ambiente rossoverde dal ritorno in panchina di Lucarelli può rappresentare un fattore di carica particolare. Sono molteplici le iniziative dei supporters per assistere alla gara di domenica, che coinvolgono gli aderenti al Centro Coordinamento Ternana Clubs, alle Curve Est e Nord e ai gruppi "Fere del Nord" e "Fere Roma". Si prevede la presenza di circa 400 tifosi rossoverdi i quali saranno affiancati nel settore loro riservato – della capienza di 2.032 posti – anche da diversi sostenitori della Sampdoria, loro gemellati. La prevendita dei biglietti chiuderà alle ore 19 di sabato.

Massimo Ciaccolini