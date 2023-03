Ternana, tifosi già caldi per la trasferta di Ferrara

Alla ripresa del campionato, il prossimo 1° aprile, Spal-Ternana si giocherà non solo sul campo ma anche sugli spalti dello stadio "Mazza". I tifosi rossoverdi, infatti, stanno organizzando un altro esodo per seguire le fere nella speranza che queste riescano a tornare alla vittoria in trasferta che manca dall’ormai lontano 15 ottobre scorso (3 a 2 in casa del Benevento), mentre la società estense ha chiamato a raccolta i propri sostenitori dimezzando per loro il costo dei biglietti, con l’intento di favorire il massimo sostegno alla squadra allenata da Massimo Oddo che è invischiata nella lotta per la salvezza. L’entusiasmo generato nell’ambiente rossoverde dal ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli – che a Ferrara si accinge a tagliare il traguardo delle cento presenze con la Ternana – si sta riscontrando anche dalla prevendita in corso dei 1.490 tagliandi messi a disposizione dalla Spal per i tifosi ternani. Ieri, infatti, è stata sfondata quota 500 e per acquistare i biglietti c’è ancora tempo fino alle ore 19 di venerdì 31 marzo. Un dato assai rilevante, dunque, che fornisce l’ulteriore testimonianza della grande passione e del forte attaccamento dei tifosi rossoverdi nei confronti della propria squadra del cuore. Il numero dei tagliandi venduti è destinato a crescere perché nel frattempo aumentano le iniziative dei clubs e dei gruppi di sostenitori che si stanno muovendo per assicurare la loro presenza a Ferrara, organizzando pullman o utilizzando mezzi propri. La squadra, intanto, continua a lavorare, a porte aperte, al "Liberati". Ieri i difensori Luka Bogdan, Niccolò Corrado, Marino Defendi e Luca Ghiringhelli hanno svolto differenziato e terapie mentre l’esterno offensivo Gabriele Capanni è rientrato in gruppo. Il resto della squadra, dopo le fasi di attivazione dinamica e tecnica, ha effettuato un lavoro tecnico-tattico. Le fere torneranno ad allenarsi stamattina (ore 10), ancora a porte aperte, mentre la Spal nel pomeriggio (ore 15) disputerà un’amichevole con la Cremonese. La partita, in programma al campo sportivo "Soldi" di Cremona, si svolgerà a porte chiuse.

FEMMINILE: in Serie B, la squadra di Fabio Melillo oggi (ore 14.30) ospiterà l’Arezzo al "Gubbiotti" di Narni per conquistare punti importanti per i play-off, mentre domani (ore 12.30) la Primavera di Cristina Coletta giocherà in trasferta sul campo dell’Apulia Trani.

Massimo Ciaccolini