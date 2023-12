Ternana, testa al Parma. Formazione in alto mare

Arriva il test più difficile, ma le Fere ci sono. La sfida con la capolista Parma (sabato al “Tardini“ alle 14) sarà anche l’ennesima occasione per effettuare ulteriori valutazioni relative alla rosa nel suo complesso. Quasi certamente e per vari motivi vedremo alcune novità rispetto all’undici iniziale che Roberto Breda ha schierato a Lecco. Di certo, il tecnico avrà meno scelta nei cambi in corsa. Il giudice sportivo, come previsto, ha infatti fermato per due giornate il centrocampista Kees De Boer e per una il collega di reparto Gregorio Luperini. L’olandese paga a caro prezzo l’ingenuo cartellino rosso rimediato per proteste e salterà anche la gara con il Pisa in programma il giorno di Santo Stefano. Il secondo era in diffida e il cartellino giallo ha fatto automaticamente scattare lo stop. Nel Parma è stato squalificato per un turno il difensore Hinaut. Sabato scorso Luperini e De Boer non erano nella formazione iniziale i cui elementi sono per ora tutti disponibili. Dunque, squadra che vince non si cambia? Non è assolutamente detto, anzi. In difesa torna a disposizione Diakité che ha scontato il turno di squalifica e Capuano potrebbe aver del tutto superato l’affaticamento al polpaccio che sabato scorso lo ha obbligato a restare in panchina. Inoltre va rilevato che nel primo tempo di Lecco la Ternana ha complessivamente steccato e nella ripresa si è esaltata anche in virtù di alcuni cambi (proprio Luperini ha avuto un peso specifico determinante e avrebbe avuto importanti chance per un impiego dal primo minuto). Ecco allora che in lizza per una maglia da titolare c’è anche Favasuli, il cui ingresso in corsa al “Rigamonti-Ceppi“ è stato ugualmente molto positivo. Nelle scelte di Breda potrebbe anche influire l’esigenza di un possibile limitato turnover, visto che la gara di Parma e quella interna con il Pisa sono separate da appena due giorni. Nella seduta svolta ieri pomeriggio all’antistadio hanno continuato a lavorare a parte e a sottoporsi a terapie coloro che avevano fatto altrettanto la scorsa settimana, ovvero Favilli, Travaglini e Vitali. Ad essi si è aggiunto Marginean che a Lecco era entrato nel finale. E’ ancora fermo Viviani. Oggi è in programma un allenamento alle 14.30 al “Liberati“ a porte chiuse.

Augusto Austeri