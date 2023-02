Ternana, tegola-infortuni In difesa sarà emergenza

di Augusto Austeri

Infermeria sotto i riflettori in vista del derby. E in classifica il già folto gruppo di cui fa parte la Ternana si arricchisce di un’altra squadra. Questo pomeriggio alle 15, con la ripresa degli allenamenti, scatta la preparazione per la sfida del "Curi". Nel monitor dello staff ci saranno i cinque calciatori infortunati: Agazzi, Bogdan (già assenti contro il Parma), Corrado, Favilli e Ghiringhelli che sabato scorso hanno lasciato il campo durante la gara. I primi due non sembrano avere chance di recupero. Degli altri tre quello che sembra stare meglio è Ghiringhelli che, come si è dedotto dalle parole di Andreazzoli a fine partita, è stato sostituito durante l’intervallo anche per motivi precauzionali essendo reduce da problemi fisici. La squalifica di Diakité rende pesante l’emergenza in difesa, dove, in caso di conferma del modulo, è probabile l’impiego di Mantovani sul centro-destra. In mediana, se Ghiringhelli dovesse farcela, in caso di forfait di Corrado a sinistra potrebbe agire Defendi. In attacco l’eventuale indisponibilità di Favilli andrebbe a generare un trio di rapidità e agilità, vedi Falletti-Palumbo-Partipilo, senza escludere del tutto il rientro di Donnarumma. Intanto, il Modena si affianca a Ternana, Pisa, Parma e Palermo a quota 34, in seguito alla decisione del Giudice Sportivo che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Cagliari per la gara di Modena dello scorso 3 febbraio, omologando dunque il risultato di 2-0 a favore della squadra emiliana.

Calcio femminile. Battendo la Torres le rossoverdi hanno raggiunto quota 38 insieme al Cittadella che ha vinto lo scontro diretto con il Chievo Verona. Dopo la sosta per la Ternana ci sarà il big match in casa della capolista Lazio (domenica 26 febbraio, ore 14.30) che è a +3 (il Napoli è a +1). Anastasia Spyridonidou, capocannoniere del campionato con 16 reti, è stata convocata per lo stage della Nazionale greca (ad Atene, da oggi a lunedì prossimo).

"C’è bisogno di te". La Ternana Calcio continua a sostenere con entusiasmo la campagna promossa da Avis, nell’ambito di una consolidata collaborazione. Ieri al "Santa Maria" di Terni, hanno donato il sangue i calciatori Defendi, Palumbo, Proietti, Falletti, Di Tacchio e Paghera, accolti dal direttore di compartimento dott. Augusto Scaccetti, in presenza di Leonardo Mariani e Sergio Commisari, rispettivamente presidente provinciale e vice presidente regionale di Avis.