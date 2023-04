Ternana, tegola Capuano Il centrale si ferma ancora

di Augusto Austeri

Nuovo stop per Marco Capuano. Il centrale difensivo sembrava destinato a tornare in campo da titolare nella partita con il Venezia (domenica ore 16.15 al "Liberati"), anche in seguito alla squalifica di Mantovani. Invece, per lui la stagione si conferma molto sfortunata: lesione di basso grado alla coscia destra rimediata in allenamento. E’ un infortunio "leggero", ma sembra tale da impedire a Capuano di essere disponibile per un paio di gare. Lucarelli, dunque, proporrà quasi certamente Bogdan al fianco di Sorensen. Resta da vedere se opterà per una difesa a tre o a quattro. La scelta si inserisce ovviamente in un contesto esteso all’intero modulo. Anche a centrocampo c’è qualche dubbio, tenuto conto che è out Coulibaly, reduce dalla lesione ai flessori della coscia destra riportata in Ternana-Pisa (ieri ha ripreso ad allenarsi con un lavoro atletico personalizzato). Il secondo portiere Krapikas è ancora alle prese con un stato febbrile. Oggi, rifinitura a porte chiuse (ore 10). Lucarelli, come annunciato e come accaduto la scorsa settimana, non terrà la conferenza stampa prepartita. QUI VENEZIA. Il team di Paolo Vanoli potrebbe presentarsi al "Liberati" quasi al completo, essendo out soltanto i lungodegenti Beghetto (difensore) e Jajalo (centrocampista). E probabile la conferma del 3-5-2 che è sceso in campo sabato scorso al "Penzo" nella vittoriosa gara con il Palermo. SETTORE GIOVANILE. Oggi al "Gubbiotti" di Narni (ore 15.30) la Primavera guidata da Mariani sfida il Pescara con l’obiettivo di ottenere altri punti preziosi per la salvezza diretta. Domani al "Terra Umbra" (ore 11) gli Under 17 di Schenardi affrontano la vicecapolista Lazio. L’Under 16 di Caccavale tornerà in campo domenica 30 aprile a Bologna nella prima gara dei playoff.

Solidarieta’. Stefano Bandecchi e Paolo Tagliavento hanno ricevuto i primi due cuscini con i colori delle fere, per il progetto "Cuore rossoverde" ideato da "Luce per Terni", associazione presieduta da Erika Lucci. Il cuscino (prezzo 15 euro) e il portachiavi (5 euro), in cotone e realizzati a mano dalla sartoria Oria) si possono prenotare a [email protected], con msg whatsapp al 3383518693, o in appositi "point". Il ricavato all’associazione "Terni col Cuore".