Ternana, stagione chiusa I giocatori in partenza

TERNI – Stagione chiusa a tutti gli effetti. I rossoverdi hanno svolto l’ultima seduta di allenamento al "Liberati", doppia e basata su test fisici. L’appuntamento è fissato a luglio (inizio campionato 19 agosto, ovviamente preceduto dalla prima fase di Coppa Italia). Un’ipotesi molto gettonata per quanto riguarda il diesse e l’allenatore indica la permanenza di Luca Leone (contratto con scadenza 2025) e il ritorno di Aurelio Andreazzoli (tuttora vincolato alla Ternana). Le carte saranno presumibilmente svelate la prossima settimana. Sul fronte-calciatori si dovrà lavorare molto per ridurre il numero di coloro che hanno scadenza contrattuale dal 2024 in avanti e per alcuni che non rientreranno nei piani sarà complicato trovare un accordo. Il 30 giugno l’avventura in rossoverde sembra terminare soltanto per pochi. Tra cui Marino Defendi. E’ da vedere se lo storico capitano deciderà di concludere la carriera e se eventualmente gli sarà proposto un ruolo nei quadri societari. Sono ai probabili saluti anche i portieri Krapikas e Vitali, oltre ai giovani Mazzarani (per lui qualche chance di rinnovo) e Ndir. Situazione a parte per il difensore Bogdan, il cui cartellino è della Salernitana, ma per il quale il 1° luglio scatterà l’obbligo di riscatto da parte della Ternana in base all’opzione in essere dalla scorsa estate. Tra coloro che rientrano ai Club di appartenenza sarà interessante seguire le situazioni di Mantovani che è in prestito secco dalla Salernitana e di Favilli che è in prestito dal Genoa con diritto di opzione e contropzione. Entrambi hanno avuto un valido rendimento e non è dunque da escludere che la Ternana provi a trattenerli, anche in virtù dei buoni rapporti in essere con le Società di appartenenza. Mantovani, duttile difensore che ha mostrato grande affidamento sia in una linea a tre che a quattro, potrebbe non trovare molto spazio nella Salernitana che ha conquistato la permanenza in Serie A. Favilli, nonostante vari stop, ha realizzato 9 gol, record personale e bella media in 22 presenze da titolare e 4 da subentrato. Per lui potrebbe esserci un tentativo di accordo con il Genoa, al fine di ridurre la cifra necessaria per acquisirne del cartellino.